L’ex Udinese Giacomini: “Siamo da retrocessione. Fiorentina? Temo Chiesa e Vlahovic”

Mister Massimo Giacomini ha commentato il pareggio di Bologna a ‘Bianconero XXL’ su Telefriuli:

Una partita scialba, bruttina: senza cuore e senza testa non si va da nessuna parte. Su 18 punti ne abbiamo fatti 3, abbiamo il passo della retrocessione: per fortuna hanno perso sia il Genoa che il Lecce, quindi abbiamo guadagnato un punto su di loro. Dopo la partita con il Milan l’Udinese non è stata più la stessa. E credo che ce la trascineremo per mesi quella gara. Buttata quella in modo incredibile, più che non il pareggio di sabato, non siamo più riusciti ad andare avanti e adesso siamo al punto che si gioca contro il Bologna, che aveva 7 Primavera in panchina, e si fanno solo tre tiri in porta in tutta la partita. Il discorso è un altro: per noi che si sia infortunato Sema è un guaio perchè è l’unico giocatore che viene da dietro e crea opportunità. Zeegelaar è assolutamente inutile, non ha più fatto la fascia. Ma abbiamo visto che Gotti da tre partite leva Sema e mette un difensore e prendiamo gol. Il calcio ti punisce, è giusto così. A Bologna abbiamo giocato soltanto ad accomodare le cose. La salvezza in discussione? La squadra quest’anno aveva un gruppo meglio di sempre con Pussetto e Barak, se fossero stati usati. Fiorentina? Attenzione che davanti ha Vlahovic e Chiesa. E adesso stanno giocando, è buona squadra con giocatori più importanti dei nostri. E in casa nostra non ci saranno i tifosi.