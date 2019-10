L’ex ministro Lotti: “Auguro ai viola di avere lo stadio di proprietà. Il Franchi? Un’ipotesi sarebbe…”

L’ex Ministro dello Sport Luca Lotti, parlamentare toscano, è intervenuto alla presentazione del libro di Arrigo Sacchi a Palazzo Vecchio, parlando anche di Fiorentina e della questione-stadio, lui che è stato tra gli artefici dell’ultima legge che garantisce determinate agevolazioni per la costruzione di nuovi impianti sportivi:

La nuova proprietà viola ha dato un’impronta importante, piena di entusiasmo, hanno le idee chiare su tutto, specie sull’eventuale nuovo stadio. Non ho preferenze e non voglio entrare nel merito, vedo che il club si sta confrontando con l’amministrazione fiorentina per trovare la soluzione migliore. Al giorno d’oggi avere un impianto di proprietà è troppo importante per mille motivi, non solo per la società sportiva in questione ma anche per tutto il movimento. Mi auguro che Commisso e la Fiorentina utilizzino i benefici apportati dalla nostra norma, come hanno fatto tante altre squadre. Il futuro del Franchi? Magari potrebbe diventare la casa della Nazionale di rugby, perché no, la butto lì come ipotesi…