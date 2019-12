L’ex capitano della Lazio Pino Wilson ha parlato così a Radio Sei:

La Fiorentina ha chiuso il proprio campionato quando ha perso contro di noi, mentre per quanto riguarda il Napoli il divario inizia ad essere pesante. Non bisogna dare nulla per scontato, dai 25 punti in sui stanno tutte lì, Roma e Cagliari comprese.