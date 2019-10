L’ex Lazio Piscedda: “Non ho capito il cambio di Ribery, Boateng sembrava suo padre. L’ha persa Montella”

L’ex difensore della Lazio degli anni 80′ Massimo Piscedda, è intervenuto stamattina ai microfoni di Radiosei per analizzare la vittoria dei biancocelesti a Firenze:

Sono contento perché c’era bisogno di questa vittoria per acquisire consapevolezza. Ora bisogna abbinarla ad una vittoria col Torino mercoledì. La partita non mi ha entusiasmato. La fortuna della Lazio è che ha incontrato una squadra che gioca e che fa giocare. Se permetti ai giocatori talentuosi di Inzaghi di giocare, in particolare Luis Alberto e Correa ne paghi le conseguenze. Fiorentina? Non ho capito perché Montella ha tolto Ribery, Boateng sembrava suo padre. Sottil scelta sbagliata su Lukaku. Mi sembra che quando gli allenatori non hanno idee si affidino ai giovani, ma serve una logica nelle sostituzioni.