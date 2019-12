L’ex consigliere Borgomanero: “Commisso ha già commesso due errori. Corvino manna dal cielo”

L’edizione di Bologna di Repubblica propone una bella intervista a Paolo Borgomanero, imprenditore, fondatore dell’Acqua di Parma con Montezemolo e Della Valle, bolognese, per oltre tre lustri è stato nel Cda della Fiorentina, che il sei gennaio alle 12.30 affronterà il Bologna al Dall’Ara:

“L’ho detto spesso, la Fiorentina è stata la mia amante, ora, dopo 17 anni, sono tornato da mia moglie, che è il Bologna. Di Della Valle sono amico dal ’72, ma il calciofilo son sempre stato io, lui non ne sapeva nulla. Infatti un pomeriggio squilla il telefono e mi fa: ‘Ho preso la Fiorentina, vienimi a dare una mano’. Quattro volte abbiamo conquistato la Champions, due volte ce la tolse Calciopoli, ma due volte c’andammo. Ricordo il ricevimento che ci fecero ad Anfield i dirigenti del Liverpool, un gesto di gran classe. Persone con cui c’è legame? Facile, Prandelli e Corvino. Una gran coppia. Corvino a Bologna? Non gli ho mai chiesto troppo, capii che non aveva legato con gli altri dirigenti. Ma noi lo riprendemmo volentieri, ne parlai con Diego, disse subito di sì, e anche Pantaleo tornò volentieri. Per noi è stato una manna, sia all’inizio, quando ci fu da costruire una squadra di vertice, sia alla fine, quando c’era da rientrare e lui vendette benissimo. Ci ha risanato i conti, avrebbe potuto restare perché c’erano già 130 milioni di giocatori da vendere senza far troppa fatica. Diciamolo, anche oggi la Fiorentina va avanti con le sue intuizioni, penso a Vlahovic, tanto per dirne uno, a Castrovilli, a Milenkovic. Numeri di Della Valle? Ha investito circa 300 milioni, ne ha incassati più o meno 180. Firenze e i fiorentini? I fiorentini sono poco tolleranti, sicuramente molto meno dei bolognesi. Amano la squadra in modo viscerale, a Bologna c’è più distacco. Ma Firenze ormai da anni è una città a gambe aperte, tutta in mano ai turisti, gli stranieri sono dappertutto, i cartelli anche in inglese, la Fiorentina è rimasto l’unico collante della città, per questo la tifano tutti, anche le donne. Pure Bologna si è andata internazionalizzando, ma è una cosa assai più recente. Mihajlovic? Straordinario, ma lo conosco, mai avuto dubbi. Uomo con la schiena dritta, davvero, persona che va ben oltre il professionista. Con Diego ancora si sentono. Corvino lo stima tantissimo. Racconto questa, una sera a cena a Milano, padrone di casa era Della Valle, c’era tantissima gente, Mentana, Rossella, tanti altri. Arrivarono anche Galliani e Sinisa, che allenava il Milan, e si presentò in tuta.

Gli dissi che a Bologna aveva lasciato un gran ricordo e che sarebbe potuto anche tornare. C’azzeccai. M’abbracciò. Il sei non sarò allo stadio, sono da mia figlia a Miami, ma il Bologna lo guarderò in tv, come sempre. Stavolta i rossoblù stanno meglio della Fiorentina. Iachini deve provare a correggere il tiro ma l’Europa è lontanissima. Commisso? La luna di miele resiste, ma a Firenze non durerà a lungo. Ha detto due cose sbagliate, secondo me: che i soldi non sono un problema e che vuol vincere subito”.