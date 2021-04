L’ex Chiesa non recupera: quasi certa l’assenza contro la Fiorentina. I sostituti

Chiesa è ancora infortunato, fortemente improbabile il suo recupero contro la Fiorentina

Secondo Sky Sport, Federico Chiesa al 99% salterà la gara di domenica contro la Fiorentina, squadra in cui è cresciuto. Il numero 22 juventino non dovrebbe recuperare dal problema muscolare accusato contro l'Atalanta. Per la gara di domenica, inoltre, bisognerà capire chi giocherà in attacco al fianco di Cristiano Ronaldo: al momento è aperto il ballottaggio tra Dybala e Morata.