L’ex Bressan: “La Fiorentina? Manca l’entusiasmo per la maglia viola”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex centrocampista della Fiorentina Mauro Bressan ha parlato di lotta salvezza e della situazione in casa viola. Questo il suo pensiero:

La rosa viola meriterebbe ben altra posizione in classifica, così come quella di Cagliari e Toro, le due squadre principali che se la giocheranno fino alla fine. Parma e Crotone le vedo ormai condannate. Sicuramente alla Fiorentina sono mancati vari aspetti: la personalità in alcuni calciatori di certo, poi la fiducia nei propri mezzi, ma soprattutto l’entusiasmo di giocare nella Fiorentina e per la maglia viola. Prandelli? L’ho avuto a Venezia, perdemmo le prime cinque partite e non andò benissimo, ma tutti me ne hanno sempre parlato positivamente.