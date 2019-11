Raffaele Paganini, è stato uno dei più apprezzati ballerini italiani e coreografo di successo. E suo figlio Luca gioca nel Frosinone in Serie B, dopo aver militato anche in A. Ha un senso accostare il calcio alla danza? «Ci sono delle affinità, evidenti. Anche la danza è disciplina di «squadra»: senza il balletto, che conta all’ottanta per cento, l’étoile può fare poco». Gaetano Castrovilli, giovane debuttante azzurro, pensa ad un dribbling come ad un passo… «Passo a tre, o “pas de trois”. Me la immagino così un’azione dove un giocatore salta uno, due o addirittura tre avversari: è come districarsi fra un intreccio di gambe o braccia o teste proprie del passo a tre». Nella sua carriera ricorda chi ha paragonato il pallone alla danza? «In molti, non uno in particolare: il danzatore è uno sportivo a tutti gli effetti». L’intervista è stata realizzata da La Stampa.