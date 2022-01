L’ex attaccante russo: “Kokorin non ha più voglia, altrimenti sarebbe richiesto”

La delusione rappresentata da Kokorin alla Fiorentina si può spiegare anche attraverso la mancanza di mordente

"Kokorin non giocherà più non solo in Italia, ma in Europa in generale. Chi nel Vecchio Continente vuole prendere Aleksandr adesso? Questa non è la Russia, dove i problemi possono essere risolti. Guardano solo il gioco in Europa. Questa è la differenza: in Europa ci sono i professionisti, mentre nel nostro Paese ci sono i semidilettanti. Kokorin doveva andare alla Fiorentina e dare il massimo. Ha dimenticato come si gioca a calcio? Forse vuole solo porre fine alla sua carriera. Forse è stanco del calcio. Non lo sappiamo. Capisci, se Aleksandr avesse voglia, al suo livello potrebbe farsi vedere in Serie A e sarebbe molto richiesto. Se vuoi ancora giocare, devi lavorare al limite. Dopotutto, non ha più 20 anni..."