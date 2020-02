L’ex arbitro: “Mano di Pezzella? Le nuove regole non risolvono i dubbi. Sul secondo rigore confine molto labile…”

Angelo Bonfrisco, ex fischietto arbitrale, ha commentato a Radio Bruno gli episodi di ieri:

Ho sempre considerato Commisso molto simpatico e anche ieri nel suo sfogo lo è stato. Il suo pensiero è portato da diversi episodi che non gli sono andati giù. Ci sono errori e valutazioni sbagliate, anche gli stessi arbitri le riguardano e ci ritornano sopra. Sul primo rigore Pezzella prova a ritrarre il braccio ma non ci riesce e la certificazione del protocollo parla di episodio sfortunato ma meritevole di rigore. La regola ha cercato di diminuire la discrezionalità ma mi pare che non risolva il problema. Sul secondo il confine è molto labile fra contrasto e fallo: il primo è dovuto al voler prendere spazio da parte del difensore, con il braccio alto che giustifica un rigore. Poteva essere giudicato come intervento al limite in cui Ceccherini prende spazio e interviene. Da una parte Commisso ha voluto difendere una squadra che sta facendo bene e che ha vissuto diverse situazioni particolari.