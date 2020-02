L’ex arbitro Bergonzi: “Pasqua sbaglia sul secondo rigore ma parole gravi di Commisso, ne risponderà”

L’ex arbitro Mauro Bergonzi commenta a CalcioToday.it l’operato dell’arbitro Pasqua nel match di campionato vinto ieri della Juventus contro la Fiorentina:

I rigori concessi alla Juve? Il primo è indiscutibile, l’arbitro non l’aveva visto e poi giustamente ha cambiato idea dopo aver visionato l’azione al monitor. Per quanto riguarda il secondo penalty io non l’avrei fischiato perché il difensore ha protetto la marcatura su Bentancur, mettendo le braccia in posizione normale, non c’era nessuna azione fallosa. Secondo me Pasqua era posizionato male e non ha visto bene, nemmeno il VAR gli fatto fare un passo indietro. Sicuramente una prestazione insufficiente proprio in seguito alla concessione del secondo rigore, anche dopo aver visionato il monitor. Commisso? Secondo me ha sbagliato a fare quelle dichiarazioni, ne risponderà nelle sedi opportune. Credo che lo abbia fatto soprattutto per i suoi tifosi.