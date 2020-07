L’ex arbitro Bergonzi: “Partita assurda, la Fiorentina può chiedere la ripetizione”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’errore clamoroso dell’arbitro Chiffi in Roma-Fiorentina di ieri:

Il rigore concesso a Dzeko non esiste proprio, perché il calciatore in quell’istante lì non ci doveva proprio stare. Un errore grossolano, un errore tecnico. Ci sono le condizioni, qualora la Fiorentina lo voglia, può chiedere tranquillamente la ripetizione della partita per l’errore tecnico dell’arbitro. Una partita veramente assurda quella di ieri a Roma, l’errore tecnico può portare alla ripetizione della partita. Come se gli arbitri avessero dimenticato le bandierine o altro, questo può portare alla ripetizione del match. La stessa cosa può accadere per Roma-Fiorentina, la squadra gigliata può tranquillamente chiedere la ripetizione della partita, perché l’errore di Chiffi è veramente clamoroso.

