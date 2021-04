L’ex agente: “Per Vlahovic determinante il progetto della Fiorentina”

L'opinione dell'agente di mercato sul futuro di Dusan Vlahovic, oggetto del desiderio di molte squadre

Già pronto per il salto? "Non è la prima e non sarà l'ultima volta che un grande talento realizza una crescita, raggiungendo un livello importante, per poi confermarsi. Ovviamente adesso c'è in gioco il mercato, con varie proposte. Credo però che sarà determinante il progetto della Fiorentina e quanto la società sarà decisa nel volerlo tenere".