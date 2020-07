L’esperto: “Un rigore che non si può non vedere”

Il parere del nostro opinionista sul mondo arbitrale Simone Pagnini in diretta a Lady Radio

Se al Var ci fosse stato un arbitro un po’ più esperto avrebbe richiamato Chiffi, ma così non è stato. Sono convinto che la designazione a monte di Rizzoli sia stata troppo leggera. Non c’era un direttore di gara di esperienza nel gruppo mentre nelle altre gare almeno uno lo abbiamo visto. altre al rigore la gestione dei cartellini è stata molto allegra: Chiffi ha ammonito tre giocatori della Fiorentina e nessuno del Verona nonostante almeno due interventi piuttosto ruvidi. La Fiorentina non ha avuto nessuna considerazione in una partita considerata facile, ma Parma-Bologna era forse diversa? Le regole devono essere rispettate ma il regolamento deve essere chiaro. Il calcio di rigore è la massima punizione nel gioco del calcio e la regola non può essere così a discrezione del direttore di gara come ora. Non è facile decidere per chi dirige ma deve esserci una regola chiara. Su Pezzella che si è calciato addosso la palla non ci sono assolutamente gli estremi per il calcio di rigore, ma il fallo di Pessina non si può non vedere.