L’esperto: “Manganiello, designazione pericolosa per Spezia-Fiorentina”

Designazione pericolosa quella di Manganiello a Cesena per Spezia-Fiorentina. L’arbitro di Pinerolo non ha brillato la stagione scorsa, per esempio durante Inter-Cagliari successe di tutto. Questa gara sarò l’esordio in stagione in serie A, dopo aver diretto una gara di B e una di coppa Italia . Rizzoli, designatore arbitrale, ha pensato di dargli fiducia anche per recuperarlo, cosa che sta facendo con Marco Di Bello che sotto il profilo psicologico sta crescendo: non è un caso che dirigerà una gara importante come Napoli-Atalanta. Manganiello pecca di presunzione in campo, questo può creare situazioni poco piacevoli.

MINOTTI SU CHIESA: “HA SOFFERTO LO STRAPPO CON LA FIORENTINA”