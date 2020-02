L’esperto: “Calvarese non ha sbagliato. Vi spiego perché”

Simone Pagnini esperto del mondo arbitrale e collaboratore di Violanews, dalle frequenze di Lady Radio va controcorrente sull’arbitraggio di Calvarese: “Il mio voto per il suo arbitraggio è 7 – spiega – perché il regolamento gli dà sempre ragione. Il gol annullato a Ibrahimovic secondo la regola 12 è da annullare perché il giocatore mantiene il possesso del pallone dopo averlo toccato con le braccia. La regola è cambiata, dieci anni fa sarebbe stata regolare, ma non adesso. Non dobbiamo stupisci, dobbiamo solo conoscere tutto il regolamento. Sull’espulsione di Dalbert, Calvarese è attardato in quanto avviene dopo una ripartenza veloce del Milan. Non è bene posizionato ma l’intervento del Var gli fa cambiare la decisione valutandola come chiara occasione da gol con conseguente espulsione Infine il rigore decretato alla Fiorentina: Calvarese è vicinissimo all’azione, vede il tocco netto di Romagnoli che non tocca il pallone, ma prende la gamba di Cutrone. Se Romagnoli avesse preso il pallone sarebbe stato calcio d’angolo. Inoltre ricordo che il direttore di gara va a rivedere l’azione al Var solo se viene richiamato e non sempre. Eravamo al 85’ minuto e il rigore se l’arbitro lo concede deve essere netto”

Infine la rete di Rebic “Non doveva essere annullata perché l’intervento di Caceres fa ripartire una nuova azione della Fiorentina che però riperde subito la palla e annulla il fallo subito da Castrovilli. Se non ci fosse stato l’intervento del difensore viola, allora il Var avrebbe potuto e dovuto richiamare l’arbitro, ma così no”.