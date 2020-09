L’esperto: “Bravo Calvarese a correggere il suo errore”

Simone Pagnini nostro esperto sul mondo arbitrale ha commentato su Lady Radio la prestazione d Calvarese sabato sera.

Credo che vista l’importanza della partita il direttore di gara doveva essere di prima fascia e la scelta è caduta su Calvarese perché lo scorso anno era stato fra i tre migliori del gruppo. In più al VAR c’era Giacomelli. La sua direzione di gara è sufficiente anche perché l’errore sul calcio di rigore ci poteva stare, ma è stata buona l’intesa con Giacomelli ed è stato bravo Calvarese a cambiare la sua decisione cosa che non accade sempre nel mondo arbitrale. In più ha ammonito Caceres per il fallo e poi avendo rilevato che il fallo non c’era ha tolto anche il cartellino. Dopo quell’episodio non c’è stato nessun episodio sospetto. So per certo che anche Antognoni e Barone si sono complimentati con lui.