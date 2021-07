L’epurazione degli ex viola: la Fiorentina chiude col passato

Una scelta chiara da parte della Fiorentina. Prima Buso e Donadel, poi Dainelli. Infine l'addio più pesante: Giancarlo Antognoni

La Fiorentina si spoglia degli ex viola in società. Con l'addio di Giancarlo Antognoni si sancisce, nel modo più pesante possibile, la tendenza che già si era avviata nelle scorse settimane. Lasciano Firenze tanti protagonisti della maglia viola del passato, che con ruoli variegati erano tornati all'interno del club. Da Buso a Donadel, passando per Dario Dainelli, al quale è stato offerto un nuovo contratto ma con un ruolo diverso e ridimensionato, inducendolo a rifiutare. Esattamente come successo oggi con Antognoni, su cui la Fiorentina ha scaricato la responsabilità della separazione.