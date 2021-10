Leggero infortunio per Milenkovic, ma non lascerà la nazionale

Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del difensore centrale gigliato

Nikola Milenkovic, a differenza dei compagni Vlahovic e Nastasic, non è sceso in campo nella partita vinta dalla nazione serba contro il Lussembrgo. Il difensore ha assistito all'incontro dalla tribuna ed il motivo è presto detto. Si tratta solo di riposo precauzionale, poiché secondo quanto riportato dal portale Sportklub poco prima del match avrebbe accusato un leggero fastidio fisico. Niente di grave, infatti il forte centrale resterà a disposizione del Ct Dragan Stojković per la prossima sfida contro l’Azerbaigian.