Lega, vince ancora Dal Pino: Barone non ha preso bene l’esclusione dal consiglio

La Lega calcio ieri si è riunita per votare nuovamente, ed eleggere i propri vertici, inclusi i consiglieri della nuova media-company. Nel racconto del Corriere dello Sport, si legge che la presidenza è andata nuovamente a Dal Pino, che ha raggiunto 14 voti su 20, eccezion fatta per Fiorentina, Napoli, Lazio, Atalanta, Verona e Udinese. Joe Barone, rappresentante dei viola, non ha preso bene l’esclusione dai Consiglieri, dove hanno vinto Giulini e Setti, insieme ai confermati Scaroni e Percassi. A seguito di questi rancori, la Fiorentina è l’unica società a non aver votato Dal Pino nè nella prima nè nella seconda votazione.