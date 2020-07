Leao non ha dubbi: «Goal più bello in Serie A? All’andata con la Fiorentina». E su Pioli…

Rafael Leao,è stato intervistato da MilanTv, dopo la rete segnata ieri sera nel pareggio contro la SPAL:

Sento la fiducia dell’allenatore e dei compagni, così è più facile aiutare la squadra. Nelle ultime tre giornate abbiamo giocato delle belle partite, anche la vittoria contro la Roma in casa. Contro la SPAL è stato un peccato perché abbiamo creato molto ma il calcio così, e sabato c’è un’altra partita molto importante. Il gol più bello in rossonero? Quello contro la Fiorentina, ma voglio segnare un gol che sia importante anche per la classifica. La mia posizione preferita? Qualsiasi posizione scelga il mister, il mio unico obiettivo è aiutate la squadra e stare vicino alla porta per fare gol.