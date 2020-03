Continua la serie di racconti delle vostre prime volte allo stadio a seguire la Fiorentina. Aspettiamo le vostre storie alla mail redazione@violanews.com. Stamani è la volta di Giuliano tifoso viola da oltre l’Appennino.

Essere tifosi della Fiorentina negli anni 70 a Reggio Emilia non è stato facile ma nonostante amici e compagni di scuola schierati per le cosiddette “strisciate” la mia passione viola è iniziata da bambino ed è continuata fino ad oggi all’età di 55 anni. Fra sfottò vari, mercoledì di coppa inclusi (“contro chi giocate questa sera?”…poi non lamentiamoci del famoso tifo contro dico io..) delusioni e qualche vittoria (2 coppe Italia e 1 Supercoppa con grido dell’indimenticato Re Leone “Irina te amo”)resto tuttora grande appassionato insieme a mio figlio seguendo sempre partite e vicende sulla squadra.

La mia prima volta a vedere la squadra fu a Bologna il 09/11/1975, nel derby dell’Appennino. Mio padre mi porta insieme a mio fratello a vedere la Fiorentina! Eccomi nei distinti armato di mega cannocchiale (oggi sarebbe rigorosamente vietato..) che mi godo l’entrata in campo e il tripudio di colori fuori dal campo. Noi siamo in bianco ma siamo belli comunque. Indugio parecchio sul mettere a fuoco il mio idolo del tempo: il portierone Franco Superchi. Ogni tanto stacco su qualche altro calciatore (anche in maglia rossoblù) in quanto posso vedere dal vivo coloro che mi tengono compagnia nelle Domeniche con 90° minuto e con le figurine Panini.

Indugio così tanto che ad un certo punto mio fratello mi dà di gomito e mi avverte che siamo in vantaggio!! Speggiorin in scivolata sfrutta infatti una incertezza della retroguardia rossoblu e concretizza un cross del nostro grande Antognoni.. 0-1! L’emozione sale.. La partita continua e vedo il grande Franco guizzare da una parte all’altra fermando i tentativi locali,ma nulla può sul pareggio di Clerici, solo davanti a lui a 14′

dal termine. Finisce 1-1 ma io torno a casa ugualmente contento.

Da quella volta molte altre partite dal vivo ho visto in questa magica storia viola e ora che il Sassuolo gioca nella mia città ci scappa pure una visitina all’albergo del ritiro per foto e autografi di rito.

Giuliano Valli

Stadio comunale di Bologna (oggi Dall’Ara) 09 Novembre 1975

Bologna: Mancini F.,Roversi,Cresci,Cereser,Bellugi,Nanni,Rampanti,Maselli,Clerici,Vianello (dal 46’Trevisanello),Chiodi All. Pesaola

Fiorentina:Superchi,Beatrice,Roggi,Pellegrini E.,Della Martira, Guerini,Caso,Merlo,Casarsa,Antognoni,Speggiorin All. Radice

Arbitro Panzino di Catanzaro