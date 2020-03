Sono passati tanti anni da quel giorno ma è come se fosse ieri… Mio babbo era ed è tutt’ora tifoso interista; nel lontano 79-80 l’Inter stava per vincere il suo scudetto…io avevo 9 anni ,mio babbo insieme ad altri suoi amici interisti mi portò allo stadio all’epoca davano tutta la curva ferrovia ai tifosi ospiti e potete capire che era strapiena di colori nerazzurri. Mio padre mi compró una piccola bandiera sotto la curva quando eravamo sugli spalti mi invogliava a sventolarla, ma non so non riuscivo e dopo un po’ gli dissi “la prossima volta che la Fiorentina gioca in casa mi ci porti, voglio andare in quell’altra curva”. Ero rimasta affascinata dalla curva Fiesole e da quei colori e da lì per il mi babbo cominciarono cavoli amari