Le ultime: scelte obbligate per Prandelli, ma c’è un ballottaggio

La partita contro il Benevento si avvicina e come riporta Radio Bruno le scelte per Cesare Prandelli nello stilare la formazione da impiegare contro i giallorossi di Filippo Inzaghi sono pressoché obbligate, considerando le assenze di Igor e soprattutto di Sofyan Amrabat. Il tecnico viola ha sperato fino all’ultimo nel recupero del marocchino per poter optare su una sorta di staffetta tra lui e Gaetano Castrovilli, entrambi in non perfette condizioni. Ma l’ex Verona non ce l’ha fatta e così sarà il centrocampista pugliese a partire dal 1′, insieme a Pulgar e Bonaventura. L’unico ballottaggio è sulle fasce: alla fine potrebbe spuntarla Martin Caceres su Biraghi, con Venuti spostato a sinistra. Davanti tutto affidato a Ribery e Vlahovic.