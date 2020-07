Fiorentina, le ultime di formazione: Terracciano tra i pali, in tre per una maglia per affiancare Ribéry

La Fiorentina di Iachini ha svolto stamani una seduta sul campo per poi dedicarsi nel pomeriggio ad una sessione video sugli uomini di Conte. Prima di partire alla volta di Milano, a mezzo treno. L’Inter la conosce bene anche lo stesso Iachini che l’ha già incrociata in Coppa Italia, poco dopo essere subentrato a Montella.

La probabile formazione

Le cattive notizie arrivano dalla porta: spazio ancora al dodicesimo Terracciano, mentre Dragowski non figura nemmeno tra i convocati, diversamente alla gara col Toro. Per il polacco ancora problemi alla schiena che comunque non preoccupano più di tanto lo staff gigliato che auspica di recuperarlo già nel prossimo impegno con la Roma.

Radio Bruno racconta di tre ballottaggi: Caceres/Ceccherini ; Dalbert/Lirola sull’out di sinistra e infine in avanti – con Ribéry intoccabile – sono in tre a giocarsi una maglia: Kouamé, Cutrone e Vlahovic che non sta vivendo un gran momento, a differenza di Cutrone che, non essendo partito dall’inizio domenica, sembra essere il favorito per trovare posto nell’undici titolare

Questo il probabile undici di San Siro, fischio d’inizio alle 21:45:

Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa Duncan Castrovilli Pulgar Dalbert Ribery Cutrone