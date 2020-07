Le ultime di formazione: Castro in forte dubbio, ma torna Duncan. Iachini non rinuncia a Ribèry

La Fiorentina è già arrivata a Lecce, dove domani alle ore 21:45 affronterà i giallorossi di Liverani. Questa mattina, prima della partenza, si è svolta la rifinitura al Cs “Davide Astori”. Castrovilli è fra i convocati (LA LISTA), ma in fortissimo dubbio a causa di un infortunio muscolare, al polpaccio sinistro. Stamattina, poco prima di salire sul pullman, zoppicava vistosamente. Pertanto è molto difficile che possa scendere in campo dal 1′. Da Ribery invece segnali positivi: il francese potrebbe essere ancora titolare,per la settima partita consecutiva. Un tour de force importante, dopo la lunga inattività di sette mesi. Torna a disposizione Duncan dopo la squalifica, attenzione però ai diffidati: saranno ben sei i calciatori a rischio cartellino nella squadra gigliata. Fiorentina che scenderà in campo con la maglia azzurra di S.Croce, dopo che a Parma, nell’ultima occasione in cui è stata indossata, è arrivata la vittoria. In difesa permane il ballottaggio tra Caceres e Igor, schierato titolare contro il Verona. Detto del rientro di Duncan, l’altra maglia è ancora in lizza tra Pulgar e Badelj. Sulle fasce occhio alle sorprese: Venuti è pronto ad insediare i due titolari Dalbert e Lirola. Nel tridente spazio al duo che ha confezionato il pareggio all’ultimo minuto domenica sera: Cutrone e Chiesa, coadiuvati dall’irrinunciabile Ribery. Kouamé e Vlahovic le due armi a disposizione di Iachini dalla panchina.

Questa la formazione ipotizzata da Radio Bruno, nel corso del Pentasport:

Dragowski, Milenkovic-Pezzella-Caceres/Igor; Lirola-Badelj/Pulgar-Duncan-Dalbert (Venuti); Chiesa, Cutrone, Ribery.