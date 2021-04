Le ultime dal CS: Iachini arrivato all’alba. Si valuta il ritiro a Moena

Gli aggiornamenti dai Campini

Dalle frequenze di Radio Bruno c'è spazio per le ultime notizie dai Campini sulla squadra Viola. Iachini è arrivato al Centro Sportivo alle 6:05 (!) nonostante l'allenamento fosse previsto per le 10:30. Bonaventura è recuperato, hanno lavorato a parte, invece, Kokorin e Borja Valero. Commisso era presente al CS. La Fiorentina, però, sta anche già valutando il prossimo ritiro estivo. Lunedì da Firenze partirà una delegazione in direzione Moena per valutare il ritiro che dovrebbe svolgersi nella seconda metà di luglio.