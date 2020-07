Le ultime dal CS: Castrovilli in gruppo, Ribery pronto a fare gli straordinari

La squadra gigliata è tornata ad allenarsi questa mattina al Centro Sportivo “Davide Astori”. Come riporta Radio Bruno il tecnico viola Beppe Iachini si è presentato ai campini addirittura alle 6:30, ben due ore prima dell’inizio della seduta. Buone notizie sul fronte degli infortuni: in infermeria resta il solo Benassi, stagione finita per lui, mentre Gaetano Castrovilli è tornato ad allenarsi in gruppo. Il fastidio alla caviglia sinistra sembra alle spalle, vedremo se ritroverà spazio già dall’inizio con il Verona. Infine Franck Ribèry: il fuoriclasse transalpino è sempre sceso in campo da titolare nelle cinque partite fin qui disputate. L’impressione è che per lui si profilino gli straordinari e una nuova maglia da titolare. Se confermerà la propria disponibilità difficilmente Iachini rinuncerà a lui.