Le ultime dal campo: Dalbert ok, Ribery irrecuberabile per domenica. Per Chiesa….

Come riporta Radio Bruno, oggi la squadra ha svolto una giornata di scarico sotto gli occhi del presdiente Commisso. Dalbert non ha riscontrato problemi dopo l’uscita anzitempo di ieri sera e a Torino ci sarà. Chiesa invece ha svolto ancora un allenamento differenziato, è sempre a rischio la sua presenza per domenica anche se sembra filtrare ottimismo e domani potrebbe tornare in gruppo. Per Ribery, nonostante l’ottimismo di Commisso, sembrano non esserci speranze per vederlo nella lista dei convocati per Torino.

A parte, infine, anche Kevin-Prince Boateng.