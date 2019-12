Le ultime dal C.S.: Chiesa dal 1′ con Vlahovic, Benassi scala le gerarchie del centrocampo

Buone notizie ma anche qualche dubbio per Vincenzo Montella in vista della gara di domenica a Torino. Come riporta Radio Bruno, le scelte dell’Aeroplanino varieranno anche a seconda di come scenderanno in campo i granata. 4-3-3 o 3-5-2? Sembra comunque il secondo sistema di gioco quello prediletto dal tecnico viola, con il ritorno dal 1′ di Federico Chiesa. Insieme al n° 25, in attacco ci sarà Dusan Vlahovic. A centrocampo ballottaggio tra Pulgar e Badelj, con Benassi che si è guadagnato la fiducia grazie alla doppietta con il Cittadella. In difesa Ceccherini sostituirà nuovamente Pezzella, out così come Ribery per domenica.