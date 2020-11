Le prime della classe testano la “nuova” Fiorentina. Ma è vietato fare tabelle

Un fine settimana di respiro prima della tempesta. La “nuova” Fiorentina di Cesare Prandelli è attesa da un mese di fuoco, durante il quale giocherà sette gare di campionato, oltre a quella di Coppa Italia contro l’Udinese (CALENDARIO).

Sfide niente affatto banali, contro squadre – per ora – più in alto in classifica: Milan, Atalanta, Sassuolo, Verona e Juventus. Il big match contro la Vecchia Signora, in programma il 22 dicembre, chiuderà il 2020 di Pezzella & co. Alle 23 di quel sabato sapremo se calcisticamente (socialmente lasciamo perdere), trascorreremo un buon Natale o meno. Fanno eccezione, in base a quanto scritto sulla graduatoria, le gare contro Benevento, alla ripresa del campionato tra otto giorni, e Genoa, lunedì 7 dicembre al Franchi.

Inutile fare tabelle. Portano sfortuna. Purtroppo i gigliati ci hanno abituati troppo spesso a sgradevoli sorprese. Si pensi a quanto successo contro lo Spezia o, tornando a cinque anni fa e cambiando competizione, contro il Carpi in Coppa Italia. La certezza è che le prime della classe testeranno la Fiorentina. In base alle prestazioni e, soprattutto ai risultati, capiremo la forza della squadra di Prandelli.