Le pagelle del giorno dopo: dalla caviglia di Ribery alle reti sbagliate

10 Quando abbiamo saputo che la caviglia di Ribery aveva retto all’intervento di Kucka. Franck è l’immagine della Fiorentina che speriamo di vedere in futuro. Qualità, orgoglio, voglia di vincere. Guai a chi ce lo tocca.

9 a Iachini che nonostante i gufi che gli svolazzano intorno ha dimostrato di avere la squadra al suo fianco. E’ questa per un allenatore è una grande vittoria.

9 ancora a Iachini per aver avuto le palle di lasciare in panchina qualche senatore. Mi chiedo quanti avrebbero avuto il suo coraggio.

8 a Batistuta che è diventato nonno. Non c’entra con Parma-Fiorentina ma in questo momento abbiamo bisogno di belle storie. Quanto ci manca il Re Leone. E quanto ci mancano i suoi gol.

7 a Pulgar, rigorista infallibile. Ma la Fiorentina ha bisogno anche di un Pulgar grande regista.

6 a Terracciano perchè quando gioca sbaglia veramente poco.

5 a De Rossi possibile nuovo allenatore viola. Parliamo di un calciatore che è stato un campione ma la Fiorentina per la panchina del futuro non ha bisogno di scommesse ma di certezze.

4 a quante reti continuiamo a sbagliare… E visto che questa ormai è una costante non si può parlare di casualità. Purtroppo il senso del gol non si allena.

3 A chi pensa che in giro ci siano molti allenatori più bravi di Iachini. Beppe se ne andrà perché non è rock, non fa moda, come si suol dire non buca il video.

0 A chi pensa che questa vittoria cancelli tutti i problemi che sono venuti a galla nelle ultime settimane.