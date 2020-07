Le pagelle del giorno dopo: Amrabat strabilia, Chiesa fra l’assist e il dito davanti al naso

10) ad Amarabat. Che acquisto ha fatto la Fiorentina. Ha forza, grinta, senso tattico. Mi piace da impazzire. E domenica sera al Franchi a volte ha dato l’impressione di non voler affondare i colpi. Ha anche cuore.

10) a Chiesa per l’assist a Cutrone. Una magia che ci ha ricordato quanto Federico sia forte. E che è normale che sia valutato 70 milioni. Tanto dovrà spendere chi vorrà portarlo via. (0 per quel ditino portato al naso dopo la rete come a dire: tutti zitti. Impari ad accettare le critiche se vuole diventare un fuoriclasse. Critiche vere, tra l’altro).

9) Cutrone. Non buca il video e non è rock, tanto per citare un vecchio slogan di Adriano Celentano. E’ l’unico della Fiorentina che segna su azione. Non resterà ma dovrà essere acquistato un centravanti molto più forte. E non sarà facile.

8) a Castrovilli. Si, a Castrovilli che pure è lontano anni luce rispetto al giocatore che ha fatto innamorare tutti. Il ragazzo è cotto, anzi stracotto. Ma è uno dei pochi che ci ha provato. Bravo.

8) alla classifica della Fiorentina. Ora possiamo andare a Lecce senza pensare di dover affrontare uno spareggio salvezza.

8) a David Guetta che è costretto a fare radiocronache impossibili in un clima surreale e con una squadra che non appassiona neppure il più innamorato dei tifosi. Fatica più dei calciatori.

8) all’amico e collega Duccio Zoccolini che deve fare il pre e post partita per Radio Bruno. Ha pochi giornalisti e poche notizie da commentare. Ma lui si batte come un leone.

5) a Ribery. FR7 si becca la prima insufficienza ma contro il Verona proprio non aveva benzina nelle gambe.

4) a Pezzella che ha fatto un rinvio colpendo con il pallone l’altra gamba. Viva le comiche.

2) alle riserve della Fiorentina che sono state sempre in silenzio mentre le riserve dell’Hellas incitavano i compagni.

0) all’arbitro Chiffi e a tutto il Var. Una banda di ciechi. A voler essere benevoli.

0) a Lirola e Dalbert: se dovessimo valutarli per la prossima stagione sarebbero da cambiare entrambi.

MENO 1 a chi ha deciso di spengere la luce mentre ancora tanti giornalisti stavano lavorando. Anche se visto quello che ha offerto la Fiorentina forse è stato meglio scrivere al buio.