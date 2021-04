Le formazioni ufficiali: Castrovilli va in panchina, c’è Pulgar dal 1′

L'undici viola che scenderà in campo al Bentegodi: a centrocampo gioca Pulgar e l'ex Amrabat

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Verona-Fiorentina. Una sorpresa per parte nelle formazioni iniziali: out Castrovilli per i viola (al suo posto gioca Pulgar) e Zaccagni per i gialloblu (dentro Bessa). Ecco gli schieramenti scelti da Iachini e Juric.