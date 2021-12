Le formazioni ufficiali: a centrocampo la spunta Maleh, tridente con Callejon

Le scelte di Vincenzo Italiano ed Alessio Dionisi per il lunch match del Franchi

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano lo aveva fatto capire ieri in conferenza stampa: Youssef Maleh sta vivendo un buon momento di forma e convinzione e così lo conferma tra i titolari come fatto a Bologna e contro il Benevento. Odriozola vince il ballotaggio con Venuti, così come Callejon la spunta su Saponara e Sottil per affiancare Dusan Vlahovic e Nico Gonzalez. Nel Sassuolo l'ex Empoli Traoré affiancherà Berardi e Raspadori dietro a Scamacca.