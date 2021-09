Le formazioni ufficiali: Italiano punta su Saponara e Quarta, Pussetto in panchina

Ecco gli undici iniziali scelti da Gotti ed Italiano per il match odierno

Stavolta Vincenzo Italiano non sorprende più di tanto, anche se in molti dal 1' si aspettavano la conferma di Riccardo Sottil. La spunta invece Riccardo Saponara per affiancare Vlahovic e Callejon davanti. Centrocampo visto con l'Inter confermato, mentre in difesa il centrale accanto a Milenkovic sarà Lucas Martinez Quarta. Nell'Udinese Gotti lascia in panchina Pussetto lanciando invece il portoghese Beto accanto a Deulofeu.