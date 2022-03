Lavori al Franchi? Corsi: “Contatti con ACF per uso Castellani, sarebbe un onore”

Le parole del Presidente del club toscano assicura. "Per Zurkowski non ci scontreremo con Fiorentina, un accordo si troverà"

Problemi in Italia: "Dove vogliamo andare se non c'è un attaccante italiano che gioca ad alti livelli in Europa. A me hanno chiesto d votare l'aumento di extracomunitari... Ma credo di essere stato abbastanza chiaro che non ero d'accordo su questa scelta, specialmente adesso. Noi difendiamo i ragazzi che arrivano a 10 anni da noi e li portiamo fino alla Primavera, 4-5 anni fa Asllani non sembrava potesse avere la prospettiva di giocare in Serie A. Ora invece sembra un veterano quando gioca. Da noi ci sono le condizioni per far crescere i giovani in un ambiente con meno pressioni rispetto ad un top club."