Laurini al Parma, ci siamo: firma nelle prossime ore

Non ha più dubbi Il Resto Del Carlino: Vincent Laurini sarà un nuovo giocatore del Parma. Già vicino a lasciare i viola nella scorsa sessione di mercato, il francese era poi rimasto alla corte di Pioli, ma dopo l’ultima stagione in cui ha giocato con il contagocce è pronto a lasciare i viola. Per lui si aprono le porte dei ducali, che da tempo hanno definito gli accordi e potrebbero addirittura annunciarlo a breve: come si legge, nelle prossime ore saluterà i compagni per trasferirsi in Emilia firmando un contratto triennale con la squadra di D’Aversa.