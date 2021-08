L’Arsenal saluta Torreira: “In bocca al lupo per la nuova stagione”

Torreira è il nuovo regista della Fiorentina

E' iniziata ufficialmente ieri l'avventura di Lucas Torreira alla Fiorentina. Oltre al comunicato della società viola, è arrivato anche quello dell'Arsenal, club titolare del cartellino del giocatore. Nella nota pubblicata sul sito ufficiale dei londinesi, i Gunners hanno fatto l'in bocca al lupo all'uruguaiano per la sua nuova esperienza a Firenze. "Everyone at Arsenal wishes Lucas all the best in Italy with Fiorentina this season", si legge.