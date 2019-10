L’appello di Nardella su Stadio e CS: “Non si vada a ondate. Stop a dichiarazioni estemporanee”

Al termine del Consiglio della Città Metropolitana, dove ha preso la parola Dario Nardella, emerge la posizione del sindaco su alcuni temi relativi alle tematiche viola:

Bisogna dare più spessore al dibattito sulla Grande Firenze: per Dario Nardella, che ha toccato la questione in Consiglio della Città Metropolitana, è legittimo e opportuno che i Sindaci parlino e si confrontino, ma non “a ondate”, solo quando sono sospinti dalla cronaca giornalistica, come è accaduto con lo Stadio (Nardella, peraltro, trova contraddittoria e un po’ paradossale la posizione dei Verdi contro la realizzazione di campi sportivi a Bagno a Ripoli)