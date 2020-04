L’annuncio: “Un giocatore della Fiorentina paga i pasti ai più bisognosi”

“Un grande calciatore della Fiorentina ha fatto in anonimato una donazione importante con cui noi pagheremo i pacchi per i pasti delle famiglie in difficolta’“. Lo ha svelato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, nel corso di una diretta Instagram con lo showman Giorgio Panariello. Lo riporta l’agenzia di stampa Italpress.