L’analisi tattica. Fiorentina compatta, ma quanto corre Castrovilli!

Dopo tante polemiche, peraltro giustissime, parliamo un po’ di quello che abbiamo visto in campo ieri sera. Una Fiorentina messa bene in campo da Montella con un classico 4-3-3 equilibrato e compatto che è riuscito a tenere testa al favorito Napoli. Vediamo intanto quali sono state le posizioni medie tenute dai viola in campo nel primo tempo

Squadra leggermente spostata a destra dove nella prima parte della gara Sottil ha avuto più palle da giocare mentre sulla sinistra Chiesa ha dato maggiormente mano in fase difensiva. Da notare l’equilibrio fra i due laterali difensivi e la compattezza del triangolo di centrocampo. Le posizioni sono simili anche in fase di non possesso con Sottil e Chiesa più arretrati

In fase di possesso invece Castrovilli e Pulgar sono stati bravi a supportare le tre punte con Badelj a protezione della difesa e Venuti più bloccato di Lirola

Vediamo anche a snocciolare qualche dato statistico

Possesso palla Fio 46%, Nap 54%

Possesso palla Fiorentina 58% metà campo propria, 42% metà avversaria

Possesso palla Napoli 63% metà campo propria, 37% metà avversaria

Giocatore che ha corso di più Gaetano Castrovilli 11.752 km seguito da Erick Pulgar 11.494

KM Fiorentina 106,052

KM Napoli 98,242