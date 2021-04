L’ammonizione costa caro a Milenkovic, niente Verona martedì

Squalifica in arrivo per il centrale serbo, che non sta vivendo il suo periodo migliore a livello di prestazioni

Redazione VN

Il cartellino giallo rimediato al 28' di Sassuolo-Fiorentina costringerà Nikola Milenkovic a saltare la trasferta di Verona in programma fra tre giorni. Il difensore, infatti, era diffidato, e così Iachini dovrà farne a meno per il complicato impegno del Bentegodi.