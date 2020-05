L’amico Volpecina: “Iachini non sta a sedere più di due minuti. Finale 90? Mi infurio ancora”

L’ex viola Giuseppe Volpecina è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Iachini? E’ sempre stato lineare, normale. I fiorentini lo conoscono, è un combattente ed una persona seria che non fa chiacchiere inutile. Stavamo sempre in camera insieme, abbiamo ancora un bel rapporto. Non sta a sedere per più di due minuti, deve sempre muoversi: il suo carattere è questo. Coppa Uefa? Dopo tanti anni mi fa ancora innervosire, non meritavamo che andasse così. Presi una lunga squalifica dopo la partita di andata perchè uscendo dal campo dissi qualche parole a Schillaci… Fu una pratica strana però: era una finale europea ma mi fecero scontare la squalifica in campionato.