L’amarcord di Padalino sul ’95-’96: “Quanta soddisfazione quel terzo posto. Peccato per…”

Intervenuto a Radio Bruno, l’ex viola Pasquale Padalino ha ricordato la sua prima stagione in riva all’Arno, quella 1995/’96, culminata con il terzo posto in Serie A e la vittoria della Coppa Italia: “La Fiorentina è stata l’unica squadra che mi ha regalato un trofeo, anzi due. Con la maglia viola sono andato al Camp Nou e sono arrivato terzo in campionato. Non essendo più tanto abituati a vedere la Fiorentina terza in classifica, in città c’è stata euforia ma i media ci hanno accompagnato poco. Eravamo un gruppo pieno di rivalsa, con un sacco di gente giovane e sconosciuta che all’inizio suscitò diffidenza. Con le prestazioni quell’anno riuscimmo a farci apprezzare dalla tifoseria, anche grazie a me e Lorenzo (Amoruso n.d.r.) in difesa, Schwarz, Oliveira e quei tre (Toldo, Rui Costa e Batistuta n.d.r.).