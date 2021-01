L’allenatore dei Wolves dà il bentornato a Cutrone: “È un nuovo inizio”

L’allenatore del Wolwerhampton Nuno Espirito Santo ha (ri)accolto con queste parole Patrick Cutrone, che ha fatto ritorno in Inghilterra dopo un anno di magre soddisfazioni con la maglia della Fiorentina: “Ogni nuovo giorno ricomincia da capo”, ha detto Espirito Santo in conferenza stampa. “È un nuovo inizio, anche per Patrick che non ha reso in passato per numerose ragioni. Tutti sapevano cosa è successo, ma non abbiamo mai avuto problemi. Si è integrato bene nella squadra, è un bravo ragazzo e lavoriamo insieme. La vita ti insegna molte cose e ti dà buone lezioni. Spero che abbia avuto un buon momento di apprendimento anche durante questo brutto momento personale“.