L’agente: “Andrei di corsa su Giroud. Chiesa? Non credo riusciranno a venderlo a quelle cifre”

L’agente Vincenzo Morabito è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno Toscana per parlare di mercato:

“Commisso deve essere più presente, ma in questo momento purtroppo non può per cause di forza maggiore. Non è facile fare calcio in Italia, né è semplice gestire certe situazioni a livello politico. La Fiorentina deve migliorarsi nell’organico, ma prima c’è il discorso allenatore. Intanto bisogna rispettare il tecnico attuale, che ha fatto un ottimo lavoro rimettendo in piedi la baracca. Nel dopo-Covid non è stato un campionato normale, ma Iachini ha rispettato le attese; poi alzare l’asticella è un altro discorso. Non credo alle voci su Spalletti: io lo adoro, è un toscano puro, ma sta combattendo la sua battaglia con l’Inter. De Rossi sarebbe una soluzione azzardata, perché non ha mai allenato, e alla Fiorentina serve un allenatore. Se non piace lo stile Iachini, ci può essere un Giampaolo, un Di Francesco, ma non vedo altre soluzioni in giro.

Tanto di cappello per Ribery, ma ci vuole un profilo internazionale che abbia ancora però due o tre anni importanti nelle gambe. Io andrei di filato su Giroud, che al Chelsea verrà chiuso dall’arrivo di Werner. Oppure un bel centrocampista, un 8 di sostanza, l’ex Milan Bakayoko sempre dal Chelsea. Elementi di caratura maggiore. Questo mercato non permetterà, secondo me, di far partire Chiesa. E se Chiesa resta a Firenze bisogna fare un discorso su di lui: deve avere personalità, deve diventare un leader, e non è facile. La giusta guida tecnica lo può aiutare in questo.”