L’accusa: “Inaccettabili le mancate scuse di Commisso a Gasperini, clima da scuola elementare”

Antonio Montanaro, firma del Corriere Fiorentino è intervenuto ai microfoni del Pentasport commentando la vittoria dei viola e soprattutto la questione Gasperini

Quello che è successo ieri al Franchi è stato molto grave, quelle offese non devono esserci in un campo da calcio. Molto sorpreso dal comunicato di Commisso (LEGGI QUI), mancano le scuse a Gasperini che sono fondamentali, non possiamo difenderci accusando l’altro. Il primo passo è riconoscere che è molto grave che persone insultino l’allenatore dalla tribuna, il presidente viola doveva condannare l’atteggiamento dei tifosi viola senza puntare il dito su quello che succede in casa dell’Atalanta. Si crea un clima da scuola elementare dove ognuno se la prende con l’altro senza riconoscere i propri errori.