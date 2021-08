Labate: “Un privilegio intervistare Commisso. Per i fiorentini è una fortuna”

Domani a Marina di Gioiosa Ionica, Rocco Commisso riceverà le chiavi della città e il noto giornalista sarà col presidente viola sul palco

Tommaso Labate, noto giornalista originario di Marina di Gioiosa Ionica che domani sarà presente a tu per tu con Rocco Commisso alla consegna delle chiavi della città: "Da tifoso dell'Inter, domani sarò un po' invidioso di voi e felice di trovarmi di fronte ad un presidente di una squadra di Serie A. Avere un numero uno riconoscibile, in carne e ossa e non un fondo di investimento distante 20.000 km è una fortuna per i tifosi viola: tenetevelo stretto. Se gli chiederò di Vlahovic? La chiacchierata di domani esula dall'agenda sportiva, sarà concentrata sull'amarcord e sarà un saluto alla cittadinanza. Parleremo di passato e di presente, non di Fiorentina. Poi da interista in questo momento toccare il tema centravanti è come parlare di corde in casa dell'impiccato (ride n.d.r.)."