La vostra letterina a Babbo Natale (il Pula)

Ancora una lettera di un tifoso a Babbo Natale... cosa gli chiede il Pula? Scopritelo con noi

Ciao ragazzi quest'anno ci stiamo divertendo ad oggi abbiamo un allenatore che fa un gran gioco del calcio un presidente che si fa sentire e tuona quando le cose non tornano e un bomber vero (purtroppo non sappiamo fino a quando rimarrà) come ai tempi di Toni e del nostro più amato Batigol. il sogno, il pensiero è sempre il solito poter gioire affinché la nostra Fiorentina si sia qualificata in champions e che alla fine si torni a vincere qualche trofeo. Son fiorentino dalla nascita e le sensazioni che ho vissuto per questa squadra sono devastanti come si suol dire gioie e dolori . Credo nella voglia di vincere della squadra nelle idee del mister e nella determinazione del nostro presidente penso che anche il nostro grandissimo tifoso Mario Ciuffi sarebbe stato contento anche se qualche frustrata sarebbe partita lo stesso.